مدرب أستون فيلا: صلاح يستطيع إيذائنا.. وما قدمه البدلاء ضد فولام كان رائعا

قال دين سميث المدير الفني لأستون فيلا إن انتصاره على ليفربول في الدور الأول من الدوري الإنجليزي بسبعة أهداف لهدفين هي أفضل نتيجة في مسيرته التدريبية.

وأضاف في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة للحديث عن لقاء ليفربول غدا السبت في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي "ذلك الانتصار هو الأفضل في مسيرتي بالنظر لإمكانيات ليفربول والفريق الذي يمتكله وما حققه في الموسمين الأخيرين".

وأضاف "فيرجيل فان دايك كان يلعب في تلك المباراة قبل الإصابة، بالطبع كان هناك بعض الحظ فقد سجلنا ثلاثة أهداف عكسية ولكن الأداء كان استثنائيا".

وعن لقاء ليفربول ضد أرسنال وانتصار الريدز في الجولة الماضية قال: "لم أحب مشاهدة ليفربول لأنهم كانوا استثنائيين في ذلك اليوم، هم لديهم أحد كبار المدربين في العالم".

وأردف "ليفربول مازال في مكان يمكنه أن يسبب الخوف، ولديهم لاعبين يستطيعون إيذائنا مثل محمد صلاح الذي سجل 20 هدفا في الموسم الجاري".

وشدد دين سميث "لا يتطلب الأمر الكثير ليعود ليفربول بقوة مجددا مثلما حدث ضد أرسنال".

وأشاد دين سميث بلاعبيه البدلاء الذين شاركوا ضد فولام في الجولة الماضية ومن بينهم محمود حسن "تريزيجيه" بعدما قلبوا تأخر الفريق لانتصار بثلاثة أهداف لهدف.

وقال: "رد فعل اللاعبين البدلاء كان رائعا، أحدثوا تأثيرا حقيقيا وحققنا فوزا جميلا".

ويحتل أستون فيلا المركز التاسع في جدول الترتيب بـ44 نقطة بعدما خاض 29 مباراة.

فيما يأتي ليفربول سابعا بـ49 نقطة بعدما خاض 30 مباراة.