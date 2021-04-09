سلبية مسحة الزمالك.. وكارتيرون يجتمع باللاعبين

عقد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الجمعة.

وطالب الفرنسي لاعبيه بالتركيز أمام تونجيث السنغالي يوم السبت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشدد على ضرورة استغلال الفرص للتسجيل وفقا لما ذكره موقع الزمالك، وأكد كارتيرون على "ثقته في قدرات اللاعبين" لتحقيق الفوز.

وأدى أسامة فيصل مهاجم الفريق تدريبات تأهيلية على هامش المران بعد مشاركته في لقاء الشباب أمس الخميس ضد الإسماعيلي في دوري الجمهورية.

وخاض كل اللاعبين تقسيمة قوية في ختام المران وأوقفها الجهاز الفني أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء.

وكشف محمد أسامة طبيب الفريق سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق استعدادا لمواجهة تونجيث.

ويحتاج الزمالك للفوز على تونجيث وأن يخسر مولودية الجزائر أمام مضيفه الترجي التونسي ليتأهل الأول للدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

ويستضيف الزمالك فريق تونجيث في السادسة مساء يوم السبت على ملعب القاهرة.