اتحاد الكرة في بيان: هذا الوقت الأنسب لإسناد القمة لحكام مصريين الأفضل في إفريقيا

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 14:20

كتب : FilGoal

علي معلول - طارق حامد - الأهلي - الزمالك

أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا اليوم الجمعة أعلن فيه تمسكه بإسناد لقاء القمة المقبل بين الأهلي والزمالك لطاقم تحكيم مصري.

وجاء البيان كاملا كالتالي:

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم مجددا على ثقته الكبيرة في التحكيم المصري وحكامه الذين يعدون الأفضل على مستوى القارة الأفريقية، وهو الأمر الذي يستند إليه الاتحاد المصري في إدارته لمسابقاته المحلية، مما يجعل الحكم المصري هو الخيار الأفضل لإدارة لقاء القمة المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

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ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أنه رغم احترامه لرؤية عناصر المسابقة كافة، إلا أن التوقيت الحالي يعد الأنسب في العودة مرة إخرى لإسناد مهمة إدارة مباراة القمة إلى الحكام المصريين الذين يلقون دائما كل التقدير في المسابقات الأفريقية التي يتواجدون في مبارياتها ببطولاتها المختلفة بشكل دائم وإيجابي وبفاعلية.

ويأمل الاتحاد المصري أن يجد حكامه الأكفاء التشجيع الملائم من كل الأطراف لما في ذلك من ارتقاء باللعبة.

إن الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يؤكد على هذه المعاني فإنه يضع نصب عينيه في الوقت نفسه مصالح أطراف المسابقة كافة ومصلحة المسابقة ذاتها ومدى تأثيرها على الكرة المصرية بشكل عام، وسعيًا نحو وضعها في مكانتها الملائمة على مستوى العالم وهي تحتفل هذا العام بمرور مائة سنة على انطلاقتها ، الأمر الذي يجعلها في مصاف متقدمة ومحط أنظار دول عديدة.

إن كل هذه المعاني الإيجابية تجعل الاتحاد المصري على ثقة بدعم كافة الأطراف على كل مستوياتها لهذا التوجه الذي آن الآوان للتمسك به.

وكان الزمالك أعلن رفضه إقامة المباراة بطاقم تحكيم مصري في خطاب رسمي أرسله لاتحاد الكرة.

وأكد محمود الخطيب رئيس الأهلي تقديره للحكام المصريين لكنه ناشد اتحاد الكرة باستقدام طاقم تحكيم أجنبي للقاء.

وستقام المباراة في الـ18 من شهر أبريل الجاري.

وكشف FilGoal.com كيف يفكر اتحاد الكرة في ملف حكام القمة. (طالع التفاصيل)

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