تشكيل الأهلي المتوقع - شريف والشحات أساسيان.. ومشاركة هاني غير مؤكدة

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 11:53

كتب : حسام نور الدين

هدف ياسر إبراهيم مدافع الأهلي في المريخ

في غياب المصاب ياسر إبراهيم، يبدو أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي سيعتمد على سعد سمير في دفاعه أمام ضيفه سيمبا التنزاني اليوم الجمعة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويفاضل المدرب الجنوب إفريقي بين أحمد رمضان "بيكهام" أو أكرم توفيق، لشغل مركز الظهير الأيمن، في حال استقر على عدم البدء بمحمد هاني الذي يعاني من بعض الآلام في العضلة الضامة.

وتشكيل الأهلي المتوقع للمباراة هو:

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حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - سعد سمير - محمد هاني (أحمد رمضان "بيكهام" أو أكرم توفيق)

وسط الملعب: جونيور أجايي - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - عمرو السولية - حسين الشحات

الهجوم: محمد شريف

ويدخل الأهلي المباراة بعدما ضمن التأهل للدور ربع النهائي كوصيف للمجموعة الأولى.

لكنه يسعى للثأر بعدما خسر ذهابا أمام سيمبا بهدف.

برأيك، ما التشكيل الأمثل للأهلي في المباراة؟ اختر فريقك وشارك اختياراتك مع أصدقائك

الأهلي
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