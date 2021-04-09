أرتيتا: لا نعرف بعد مدة غياب أوديجارد

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 11:10

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - أرسنال - مانشستر يونايتد

قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إن مدة غياب مارتن أوديجارد لاعب الفريق لم تتحدد بعد، وذلك بعدما ابتعد النرويجي عن لقاء النادي ضد ضيفه سلافيا براج يوم الخميس في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وتعادل أرسنال بهدف لمثله في ملعب الإمارات بعدما سجل الضيوف هدفا متأخرا، ليصبح النادي الإنجليزي مطالبا بالتسجيل في لقاء الإياب يوم الخميس المقبل في التشيك.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي:"لا نعرف بعد حجم الإصابة".

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وواصل "لم يكن بمقدوره المشاركة اليوم، أعتقد أنه سيغيب عن المباراة المقبلة أو مباراتين".

وأتم "لا نعرف بعد مدة غيابه".

وتعرض أوديجارد لإصابة في الكاحل خلال مشاركته مع النرويج في تصفيات كأس العالم 2022.

لكنه شارك في مواجهة ليفربول يوم السبت الماضي والتي خسرها أرسنال في ملعبه بثلاثة أهداف دون رد في الدوري.

ويحل أرسنال ضيفا على شيفيلد يونايتد يوم الأحد في الجولة 31 من الدوري.

وانتقل أوديجارد (22 عاما) إلى فريق المدفعجية في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك، لاعب الوسط المعار من ريال مدريد، في 13 مباراة مع أرسنال وسجل هدفين.

أرسنال أوديجارد
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