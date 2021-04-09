سيمبا: أتينا لمصر للفوز على الأهلي مثل الزمالك.. وسنتوج بدوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي

قال مالوما إريك نائب رئيس سيمبا التنزاني إن ناديه أتى إلى مصر من أجل تكرار الفوز على الأهلي وليس للتعادل أو الهزيمة بعد ضمان تأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل سيمبا مساء اليوم الجمعة ضيفا على الأهلي في ملعبه WE السلام لملاقاته في سادس جولات دور المجموعات لحساب المجموعة الأولى.

وضمن سيمبا تصدره للمجموعة بغض النظر عن نتيجة المباراة ويليه الأهلي في المركز الثاني.

وتحدث نائب رئيس سيمبا عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "سيمبا لم يفز على الأهلي في مصر من قبل ربما حدث ذلك ضد الزمالك في عام 2003".

وتابع "الأهلي ناد كبير من الصعب الفوز عليه وسيكون الانتصار إنجازا كبيرا لنا ويساعدنا في الوصول للنهائي".

وأردف "نحن هنا من أجل الفوز وليس للتعادل أو الهزيمة، لسنا في رحلة وأتينا لتحقيق نتيجة إيجابية".

وشدد مالوما إريك "إن أردت أن تصبح بطلا يجب أن تلعب كبطل ونحن في حاجة للفوز على ناد كبير مثل الأهلي".

وكان سيمبا فاز على الأهلي في الجولة الأولى من دور المجموعات في ملعبه بهدف دون رد.

وهُزم سيمبا من الزمالك بهدف دون رد في دوري الأبطال عام 2003 في مصر في الأدوار التمهيدية لكنه فاز بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل في مجموع المباراتين.

وتابع "ربما عندما قابلنا الزمالك صنعنا التاريخ ونريد صناعته ضد الأهلي ونثق في قدرتنا في الفوز بتلك المباراة".

وأكمل "ما أؤمن به أنه إن أردت أن تصبح بطلا فيجب أن تكون بطلا منذ البداية ونريد وضع بصمتنا ونوضح إننا نستطيع الفوز على الأهلي والزمالك وبيراميدز ومازيمبي، ولا توجد مشكلة على الإطلاق".

وبسؤاله عن التتويج بدوري الأبطال قال: "لسنا على يقين بنسبة 100% فالأمر يعتمد على ما يحدث في الجولة المقبلة في ربع النهائي".

وبسؤاله عن لعب المباريات عصرا في ملعبه قال: "نلعب دائما في الساعة الرابعة ولا نلعب ليلا لأن الأمر يصبح صعبا على اللاعبين وسيعودون لمنازلهم في وقت متأخر".

وشدد "حتى في الدوري نلعب مبارياتنا مبكرا والأمر ليس له علاقة بالأهلي".

أما عن الانتصار على الأهلي في الجولة الأولى بهدف دون رد قال: "الأهلي لم يفز في ملعبنا من قبل هو فريق جيد لكننا استعدينا جيدا له وكنا نستطيع الفوز بهدفين أو ثلاثة".

وأردف مالوما إريك "عرفنا أن الأهلي مرهق من اللعب في كأس العالم للأندية وهذا ظهر تحديدا في الشوط الثاني بغض النظر عن حالة الطقس وقتها".

وعن توقعه لبطل دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري مجددا أجاب بحسم "سيمبا".

وأكمل "أؤمن بفريقي وبالطريقة التي طورناه بها وما شاهدناه من أداء اللاعبين".

وأتم "كل شيء متاح في كرة القدم وطالما الفرصة سانحة لماذا لا نستغلها؟ علينا اقتناص الفرصة".