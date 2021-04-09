مواعيد مباريات اليوم 9 إبريل 2021.. الأهلي يسعى للثأر وصراع عربي في دوري الأبطال

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 10:18

كتب : FilGoal

الأهلي

تنطلق اليوم الجمعة الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ويلعب الأهلي حامل اللقب ضد ضيفه سيمبا التنزاني.

ويسعى الأهلي للثأر من سيمبا بعدما خسر ذهابا في تنزانيا بهدف، وضمن الفريقان سلفا التأهل للدور ربع النهائي.

وتنطلق المباراة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 4.

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وتختتم اليوم أيضا مباريات المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا التي ضمن ماميلودي صنداونز تصدرها بينما يتصارع على الوصافة كل من الهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري.

ويحل الهلال ضيفا على مازيمبي (3 مساء - beIN 4) بينما يواجه بلوزداد مضيفه صنداونز (3 مساء - beIN 3).

ويحتاج الهلال للفوز وألا يتفوق بلوزداد على صنداونز ليتأهل الأول للدور ربع النهائي.

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دوري أبطال إفريقيا
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