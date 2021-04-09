أكثر من مجرد ثأر.. الأهلي يواجه سيمبا لتجنب ما لم يحدث منذ 19 عامًا

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 01:15

كتب : FilGoal

الأهلي ضد سيمبا التنزاني - محمد الشناوي

يستقبل الأهلي نظيره سيمبا التنزاني مساء الجمعة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

مواجهة تحصيل حاصل بعد أن ضمن سيمبا الصدارة وضمن الأهلي المركز الثاني.

لكن في طياتها ستحمل المباراة طابعًا ثأريًا بعد أن خسر الأهلي الذهاب بهدف وحيد في دار السلام، لقاء تسبب في فقدانه صدارة المجموعة لاحقًا.

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اضغط هــــنـــــا للتعرف على رقم سلبي يسعى الأهلي لتجنبه وعدم تكراره بعد 19 عامًا من حدوثه

الأهلي سيمبا في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
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