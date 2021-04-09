إمام عاشور: ما بدر مني كان حرصا على مساعدة الزمالك.. وأتقبل قرار الجهاز الفني

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 00:31

كتب : FilGoal

إمام عاشور يسجل و يحتفل بهدف الزمالك الثاني في سيراميكا كليوباترا

علّق إمام عاشور لاعب الزمالك على قرار إيقافه لأجل غير مسمى، وبرر انفعاله على هامش مباراة المولودية والذي تسبب في عقوبته.

ونشر عاشور "ستوري" عبر حسابه على إنستجرام جاء فيها:

"أحب أن أوضح أن ما بدر مني بعد لقاء الزمالك والمولودية ما هو إلا حرص على المشاركة ومساعدة فريقي من أرض الملعب وإنني أُكن كل الاحترام والتقدير للجهاز الفني ولزملائي ولجمهور الزمالك العظيم، وأنا متقبّل لأي قرار يتم اتخاذه من قبل الجهاز الفني، ودائما تحت أمر نادي الزمالك في أي وقت".

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وكان الزمالك قد أعلن عن قرار باتريس كارتيرون المدير الفني بإيقاف إمام عاشور لأجل غير مسمى وتغريمه ماديا وإنزاله للتدرب مع فريق الشباب.

وكشف FilGoal.com أن رفض عاشور إجراء عمليات الإحماء في الشوط الثاني من مواجهة مولودية الجزائر، كان السبب الأول في إجراء كارتيرون.

أما السبب الثاني، فبعد المباراة وفي غرفة الملابس بعد المباراة، تحدث عاشور بشكل اعتبره كارتيرون غير لائق مع الجهاز الفني، ما دفعه لاتخاذ العقوبة عليه.

ولم يشارك إمام عاشور صاحب الـ 23 عاما خلال المباراة.

وسجل إمام 4 أهداف وصنع 3 في 16 ظهور مع الزمالك هذا الموسم.

وشهدت المباراة فوز الزمالك على المولودية بهدفين نظيفين، ليتجدد أمل التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

إمام عاشور الزمالك
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