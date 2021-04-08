ديديه جوميز: سيمبا سيصبح أحد كبار القارة.. وإن أردنا الذهاب بعيدا علينا إثبات ذلك ضد الأهلي

يؤمن ديديه جوميز المدير الفني لسيمبا التنزاني أن فريقه سيصبح أحد كبار القارة الإفريقية خلال السنوات المقبلة بسبب الطموح لدى رئيسه ومجلس إدارته.

وتحدث المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس قبل مواجهة الأهلي غدا الجمعة قائلا: "لدينا مباراة صعبة جدا سنخوضها ومن المهم أن ننظهر للجميع أننا نتطور".

وواصل "سننهي المجموعة في الصدارة ونريد تقديم أداء جيد ضد الأهلي ويهمنا ألا نُهزم في دور المجموعات، أتينا بتواضع ولكن بطموح كبير لتحقيق نتيجة إيجابية".

ويحل سيمبا ضيفا على الأهلي لملاقاته في سادس جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى في ملعب الأهلي WE السلام.

وأردف ديديه جوميز "لدينا فريق جيد ولاعبين أقوياء من جنسيات مختلفة وإن أردنا الذهاب بعيدا في تلك المسابقة فعلينا إثبات ذلك ضد فريق كبير مثل الأهلي".

وأكمل "قدمنا أداء جيدا جدا في المباراة ضد الأهلي واستحققنا الفوز لأننا أظهرنا التزام دفاعي جيد وضد فريق مثل الأهلي يجب أن تتحلى بذلك الالتزام".

وتابع "كذلك أظهرنا جماعية في الأداء عندما امتلكنا الكرة وبسبب ذلك نحن في صدارة المجموعة، سيمبا استحق الصدارة".

وواصل "من الهام أن تلعب تلك النوعية من المباريات أمام فريق مثل الأهلي رقم واحد في إفريقيا وأذكر أننا واجهنا مازيمبي والهلال السوداني في دورة ودية وفزنا وكانت خبرة كبيرة لنا".

وشدد ديديه جوميز "سيمبا يستطيع أن يكون أحد كبار القارة الإفريقية في السنوات المقبلة بسبب الطموح من رئيس النادي ومجلس إدارته وعلينا إظهار ذلك وأن نذهب بعيدا في تلك البطولة وأن ننضج".

وأتم مدرب سيمبا حديثه "ليس لدينا إصابات وسنلعب غدا بأفضل تشكيل متاح لنا لأننا لدينا الحافز للظهور بشكل جيد وسنلتزم دفاعيا مثلما فعلنا في أول مباراة ولدينا مهارات فردية كذلك تصنع الفارق ونريد أن نصبح أكثر خطورة وفاعلية وعلينا الاحتفاظ بالكرة مثلما فعلنا في جميع مبارياتنا".