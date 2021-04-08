لاعب سيمبا: سنخوض حربا في كرة القدم.. حضرنا لكتابة التاريخ

الخميس، 08 أبريل 2021 - 22:34

كتب : FilGoal

ميدي كاجيري

فسّر ميدي كاجيري لاعب سيمبا، التصريحات القوية التي تخرج باستمرار من الجانب التنزاني والتي تشتمل على كلمات "الحرب" و"الموت".

سيمبا يحل ضيفا على الأهلي غدا الجمعة في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وصرّح كاجيري خلال المؤتمر الصحفي: "تصريحات الفوز أو الموت السابقة؟ هذا نوع من التحفيز للاعبين حتى نفوز".

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وأضاف: "هي حرب في كرة القدم، عقليتنا انتصارية تماما، وجماهيرنا في الوطن ترانا دائما كفريق فائز".

وتابع: "نحن هنا من أجل كتابة التاريخ، لا يهم من سنواجه، نحن جاهزون دائما للتحدي".

وأتم الدولي الرواندي: "سيمبا فريق كبير، إنه أحد أفضل الفرق الموجودة الآن، ولدينا لاعبين مميزين، نسعى لمواصلة مسيرة الانتصارات".

وضمن سيمبا التنزاني صدارة المجموعة الأولى منذ الجولة الماضية، فيما ضمن الأهلي تأهله في المركز الثاني.

وكان سيمبا قد انتصر ذهابا في ملعبه بهدف دون رد بالجولة الثانية من دور المجموعات.

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