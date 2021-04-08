كرة سلة - الزمالك يهزم الجزيرة في ختام المرحلة الترتيبية.. وتحديد مواجهات ربع النهائي

الخميس، 08 أبريل 2021 - 22:23

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة سلة

نجح الزمالك في تحقيق الفوز على الجزيرة في ختام مباريات المرحلة الترتيبية من دوري السوبر لرجال كرة السلة.

وتغلب الزمالك على الجزيرة بنتيجة 77-61 في الجولة 14 والأخيرة من المرحلة الترتيبية.

وبذلك حسم الزمالك المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة ليواجه المصرية للاتصالات في ربع النهائي.

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أما الجزيرة فأنهى المرحلة الترتيبية في المركز الثالث برصيد 24 نقطة ليواجه سموحة في ربع النهائي.

وينطلق ربع نهائي دوري السوبر يوم 16 من شهر أبريل الجاري وحتى 24 من الشهر نفسه بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للمربع الذهبي .

وكان الاتحاد قد تغلب على الأهلي بنتيجة 79 - 71، وفاز المصرية للاتصالات على سبورتنج بنتيجة 92-89، وحقق سموحة فوزا صعبا على طلائع الجيش 77-76.

وتأتي مواجهات ربع النهائي كالآتي:

الاتحاد × طلائع الجيش

الزمالك × المصرية للاتصالات

الجزيرة × سموحة

الأهلي × سبورتنج

وفي نصف النهائي يلتقي الفائز من المواجهة الأولى مع الفائز من المواجهة الرابعة بينما يلتقي الفائز من المواجهة الثانية مع المتأهل من المواجهة الثالثة.

كرة سلة الزمالك الجزيرة
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