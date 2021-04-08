تقرير جزائري: مولودية الجزائر يتراجع عن التعاقد مع أنيجو

الخميس، 08 أبريل 2021 - 22:21

كتب : FilGoal

جوسيه أنيجو

تراجعت إدارة نادي مولودية الجزائر عن فكرة التعاقد مع الفرنسي جوزيه أنيجو في اللحظة الأخيرة.

وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية فأن النادي بعدما توّصل لاتفاق على مدة وراتب المدرب الفرنسي، صرفت النظر بعد تذمر جماهير النادي بسبب "سوابق عدلية، ومحدود من حيث الكفاءة الفنية"

وأوضح التقرير "تتجه إدارة نادي مولودية الجزائر للإبقاء على المدرب عبد القادر عمراني، الذي سيُواصل مهامه في مواجهة الترجي التونسي مساء السبت القادم".

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وكان مقررا أن يبدأ إينجو مهمته عقب مباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

مدرب مرسيليا الفرنسي السابق كان قد سُجن في العام الماضي بتهمة التورط بالانضمام لعصابة تحترف الجريمة المنظمة وفقا للصحيفة الجزائرية.

وأضاف التقرير "قبل ذلك في 2013، اغتيل أدريان أنيجو نجل جوزيه، وأُشيع أنه راح ضحية تصفية حسابات قديمة في الوسط الإجرامي بمدينة مرسيليا الفرنسية، حيث سبق له أن نشط ضمن عصابة".

واستقال عمراني من تدريب المولودية بعد الخسارة من الزمالك 2-0 في الجزائر، تاركا الفريق بـ 8 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الرابعة من دور الـ 16 لدوري أبطال إفريقيا.

وسبق لأنيجو، الذي لعب لمرسيليا، تدريب نادي الجنوب الفرنسي، وكذلك الترجي، ولم يقد أنيجو فريق الدم والذهب سوى لمدة شهر في صيف 2015.

وكانت آخر مهمة تدريبية لأنيجو في اليونان في تدريب بانيونوس حتى ديسمبر 2018، ثم تولى مهمة فريق الكشف عن المواهب في نوتينجام فورست حتى صيف 2020.

ويحتاج الزمالك أن يفوز على توينجيث السنغالي، وفوز الترجي على المولودية، للتأهل إلى دور الثمانية للبطولة التي حمل لقبها 5 مرات من قبل.

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