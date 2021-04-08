مؤتمر موسيماني: الصدارة لا تضمن لنا الفوز باللقب.. ونتائجنا ضد الوداد وصنداونز تؤكد جاهزيتنا

الخميس، 08 أبريل 2021 - 21:16

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الإسماعيلي - موسيماني

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إن تصدر أي فريق لمجموعته في دوري أبطال إفريقيا لا تضمن له الفوز باللقب مدللا بما حدث مع فريقه نفسه الموسم الماضي.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس للحديث عن مواجهة سيبما التنزاني غدا الجمعة في سادس جولات دوري أبطال إفريقيا.

وضمن كلا الفريقين تأهلهما لربع النهائي حيث يتصدر سيمبا المجموعة ويليه الأهلي.

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وقال موسيماني: "جاهزون للمباراة رغم الغيابات والإصابات التي نعاني منها وهو ما يدفعني لمنح الفرصة لبعض اللاعبين وإن كنت أتمنى أن تكون القائمة كاملة".

وعن عدم تصدر المجموعة قال: "بالتأكيد تمنيت تصدر الأهلي على رأس المجموعة ولكن مباراة فيتا كلوب في القاهرة شهدت أمورا غير طبيعية أثرت في النتيجة ولكن الأهم تحقق وهو التأهل لربع النهائي".

وأردف "الموسم الماضي تأهل الأهلي لربع النهائي بعد تعادله مع الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ولكنه توج باللقب في النهاية".

وأوضح المدرب الجنوب إفريقي "الصدارة مهمة لكنها لا تضمن التتويج باللقب، التاريخ يقول إن أوائل المجموعات مؤخرا ودعوا البطولة".

وشدد موسيماي "الأهلي جاهز لأي فريق والفوز على أي منافس".

وتابع "عندما توجت باللقب مع ماميلودي صنداونز كنا قد ودعنا البطولة قبل عودتنا إليها بسبب خطأ إداري في ناد آخر، ويجب علينا الاستفادة من هذه الدروس".

وعن غياب علي معلول الظهير الأيسر للأهلي للإصابة قال: "معلول لاعب هام ومميز وغيابه ترك تأثيرا واضحا على الفريق لكن غيابه ليس مبررا لأي تعثر فنحن حصلنا على المركز الثالث في كأس العالم للأندية رغم غيابه".

وعن المنافس الذي يود مقابلته في ربع النهائي علق موسيماني "كرة القدم لعبة لا يمكن تأكيد أي شيء فيها بصورة نهائية وهو ما حدث في مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الساعات الماضية".

وأوضح موسيماني "لا يمكن تحديد منافس مفضل لنا في الدور المقبل، ولكن نتائج الأهلي الأخيرة أمام صنداونز والوداد المغربي تؤكد أنه جاهز لمواجهة أي منافس".

وأتم موسيماني حديثه "نحن الأهلي لدينا 9 ألقاب في دوري الأبطال ونحن فريق كبير وثالث أفضل فريق في العالم ونسعى نحو التتويج باللقب العاشر ونعمل على تطوير أنفسنا بشكل مميز".

موسيماني الأهلي في إفريقيا سيمبا
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