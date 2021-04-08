إبراهيموفيتش يعلن ظهوره في عالم السينما

أعلن زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي ظهوره في عالم السينما.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان

ونشر السويدي صورة تحمل اسم "Antivirus" وهي شخصية تشارك في فيلم "Asterix and Obelix: the Silk Road"، والذي من المقرر أن يُعرض في 2022 وفقا لتقرير شبكة راديو مونت كارلو.

وسيكون الفيلم أحدث ظهور إعلامي للسويدي بعدما شارك شهر مارس الماضي في تقديم مهرجان سانريمو الإيطالي لمدة 4 أيام.

ويشارك إبراهيموفيتش في الفيلم الذي يضم مجموعة من الممثلين الفرنسيين أبرزهم ماريون كوتيار وفينسنت كاسيل.

ويقترب إبراهيموفيتش من تجديد تعاقده مع ميلان لموسم آخر وفقا للتقارير الإيطالية. (طالع التفاصيل)

ورغم غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابات إلا أن المهاجم البالغ 39 عاما سجل 15 هدفا في الموسم الحالي بالدوري الإيطالي.

كما عاد إبرا لارتداء قميص السويد بعد غياب دام 5 سنوات.