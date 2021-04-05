تقرير: ميلان وإبراهيموفيتش يتفقان على تمديد التعاقد

يبدو أن رحلة السلطان زلاتان إبراهيموفيتش مستمرة مع ميلان.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

وذكر موقع "توتر ميركاتو ويب" أن ميلان والمهاجم السويدي العائد مؤخرا لتمثيل بلاده اتفقا على تمديد التعاقد حتى يونيو 2022.

وأضاف أن المفاوضات التي استمرت في الأسابيع الأخيرة بين مسؤولي ميلان وإبرا انتهت باتفاق على تمديد التعاقد.

ويتبقى الاتفاق على بعض التفاصيل المادية في العقد مثل الامتيازات المرتبطة بأداء اللاعب.

ومن المقرر أن يعلن ميلان عن تجديد التعاقد مع صاحب الـ39 عاما خلال الفترة المقبلة، لطمأنة الجميع داخل النادي على المشروع.

وسجل إبراهيموفيتش 15 هدفا في 16 مباراة مع ميلان في الدوري الإيطالي، وعاد مؤخرا لمنتخب السويد استعدادا للمشاركة في اليورو هذا الصيف.

ويحتل ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة بفارق 8 نقاط عن إنتر المتصدر والمؤجل له مواجهة أمام ساسولو.