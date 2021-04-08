قائمة الأهلي – غياب كهربا وياسر إبراهيم.. وحضور بواليا أمام سيمبا

الخميس، 08 أبريل 2021 - 19:13

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

هدف كهربا - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن قائمة تضم 22 لاعبا استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني غدا الجمعة في ختام مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة غياب المدافع ياسر إبراهيم أحدث المنضمين إلى قائمة إصابات الأهلي.

فيما تواجد المهاجم الكونغولي والتر بواليا بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة.

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بينما استمر غياب محمود عبد المنعم كهربا رغم عودته للتدريبات الجماعية للأهلي مؤخرا.

وتواصل حضور وليد سليمان، ويغيب للإصابة علي معلول وحمدي فتحي ومحمود وحيد.

قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة – بدر بانون – سعد سمير – أيمن أشرف – محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – أكرم توفيق – محمد مجدي أفشة – ناصر ماهر – حسين الشحات – وليد سليمان

الهجوم: محمد شريف – والتر بواليا – مروان محسن – صلاح محسن – طاهر محمد طاهر – جونيور أجايي

الأهلي في إفريقيا سيمبا
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