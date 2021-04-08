اجتماع بين الخطيب وموسيماني

اجتمع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي مع المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

جاء ذلك لمتابعة آخر استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة وتوفير الإدارة كافة احتياجاته خاصة أنها فترة تشهد خوض الأهلي للعديد من المباريات المحلية والقارية.

واستعرض موسيماني موقف الفريق من الارتباطات المقبلة واحتياجات الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي للقاء سيمبا التنزاني غدا الجمعة في ملعب الأهلي WE السلام في سادس جولات دوري أبطال إفريقيا.

وضمن كلا الفريقين تأهلهما لربع النهائي بالفعل حيث ضمن سيمبا الصدارة ويليه الأهلي في المركز الثاني.