مران الأهلي – مشاركة والتر بواليا وغياب ياسر إبراهيم للإصابة

الخميس، 08 أبريل 2021 - 17:35

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - المريخ

عاد والتر بواليا للمشاركة في مران الأهلي الذي أقيم اليوم الخميس استعدادا للقاء سيمبا التنزاني غدا الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.

والتر بواليا

النادي : الأهلي

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان بواليا غادر مران الأهلي أمس الأربعاء مصابا بعد تعرضه لكدمة في القدم خلال التقسيمة.

وفي الوقت ذاته غاب ياسر إبراهيم مدافع الفريق عن المشاركة في المران للإصابة.

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وقال سامي قمصان المدرب العام للأهلي في تصريحات للصحفيين إن ياسر اشتكى من إصابة وسيخضع لفحص طبي لمعرفة أسبابها.

ويستضيف الأهلي في ملعبه WE السلام منافسه سيمبا في سادس جولات دوري أبطال إفريقيا.

وضمن كلا الفريقين تأهلهما لربع النهائي بالفعل حيث ضمن سيمبا الصدارة ويليه الأهلي في المركز الثاني.

بواليا ياسر إبراهيم الأهلي في إفريقيا
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