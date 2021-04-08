قمصان: معلول يعود بعد 5 أسابيع.. ونواجه سيمبا لاستعادة ثقة الجمهور

أوضح سامي قمصان مدرب الأهلي موعد عودة علي معلول، وأن مواجهة سيمبا التنزاني لاستعادة ثقة الجماهير.

وأنهى الأهلي المران الرئيسي استعدادا لمواجهة سيمبا في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان بشأن عودة الدولي التونسي في تصريحات صحيفة: "علي معلول يعود بعد 5 أسابيع من الآن".

وأضاف قمصان: "مباراة سيمبا مهمة جدا، لم أقل إنها تحصيل حاصل، بل سنعمل على الفوز بها لنعيد الثقة إلى جمهورنا مجددا، وسنحاول الظهور بشكل مميز".

وأوضح "مباراة النصر ستكون مهمة أيضا بالنسبة لنا وسنعطي فيها الفرصة للذين لم يشاركوا كثيرا مؤخرا والعائدين من الإصابة".

وتعرض معلول لإصابة عضلية في مباراة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية فبراير الماضي.

وضمن الأهلي رفقة سيمبا التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ الجولة الماضية.

وعقب مباراة سيمبا سيخوض الأهلي يوم الأربعاء المقبل مواجهة النصر في دور الـ 32 من كأس مصر.