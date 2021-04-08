مدرب المغرب: استبعدت بانون بسبب لاعب يواجه ميسي وبنزيمة وسواريز

الخميس، 08 أبريل 2021 - 16:41

كتب : FilGoal

بدر بانون - الأهلي وبيراميدز

أوضح وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي أسباب استبعاد بدر بانون مدافع الأهلي من معسكر الأسود الأخير.

واختير بانون في القائمة الأولية لمباراتي موريتانيا وبوروندي بالجولتين الأخيرتين بتصفيات بطولة أمم إفريقيا المقبلة، قبل أن تعلن القائمة النهائية بدون اسمه.

وقال خليلوزيتش في تصريحات بمؤتمر صحفي يوم الخميس نقلها موقع راديو مارس المغربي: "أتابع مباريات بدر بانون على غرار جميع اللاعبين".

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وأضاف المدرب البوسني "إنه يقدم مستويات كبيرة باستثناء المباراة الأخيرة أمام المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا، ولكنه يبقى لاعبا جيدا".

وأكمل "لقد كان اسمه في القائمة الأولية، قبل أن أستبعده لحساب سفيان شاكلا لاعب خيتافي الإسباني، ببساطة لأن الأخير يواجه لاعبين من طينة كريم بنزيمة، لويس سواريز وليونيل ميسي".

وتعادل المنتخب المغربي المتأهل لكأس الأمم الإفريقية مع نظيره الموريتاني بلا أهداف في مباراة الجولة الخامسة.

فيما انتصر على بوروندي بهدف في لقاء الجولة الأخيرة من التصفيات.

وشارك بانون في 20 مباراة مع الأهلي في مختلف المسابقات هذا الموسم، وسجل 3 أهداف.

الأهلي بدر بانون المغرب
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