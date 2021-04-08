مراهق بولندي ينهي هيمنة صلاح على جائزة أفضل هدف لليفربول

الخميس، 08 أبريل 2021 - 13:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

أنهى المراهق البولندي ماتيوز موسيالفسكي لاعب فريق شباب ليفربول هيمنة محمد صلاح نجم الفريق الأول على جائزة أفضل هدف للريدز في الشهر.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وحصد موسيالفسكي البالغ من العمر 17 عاما جائزة أفضل هدف لليفربول في شهر مارس، بعدما توج صلاح بالجائزة في كل أشهر الموسم الجاري.

سجل البولندي هدفا رائعا في شباك نيوكاسل يونايتد في دوري الشباب بعد مراوغة 5 لاعبين، ليفوز بالجائزة متفوقا على هدف صلاح أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

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لم يقدر أحد على منافسة أهداف لاعب بازل وتشيلسي وفيورنتينا وروما السابق هذا الموسم.

ففي سبتمبر حصد صلاح الجائزة بهدفه أمام ليدز يونايتد، وفي أكتوبر بهدفه ضد إيفرتون، وفي نوفمبر برائعته أمام أتالانتا، فيما حصد هدفه الشهير ضد كريستال بالاس جائزة ديسمبر، بينما توج هدفه في مرمى وست هام يونايتد بجائزة يناير، وفي شهر فبراير حصد صلاح الجائزة بالهدف الذي سجله في شباك ليستر سيتي.

رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم وصل إلى الرقم 27، 18 في الدوري و3 في كأس إنجلترا و6 في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لملاقاة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

قبل المواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وخسر ليفربول من ريال مدريد بنتيجة 1-3 في إسبانيا.

محمد صلاح ليفربول
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