حازم إمام: لماذا نُدخل اتحاد الكرة في مشاكل؟ لا مبرر للحكام المصريين للقمة حاليا

الخميس، 08 أبريل 2021 - 13:35

كتب : FilGoal

حازم إمام - أسطورة الزمالك

يرى حازم إمام نجم الزمالك السابق، بأن الإصرار على إدارة حكام مصريين لقمة الزمالك والأهلي المقبلة، هو تصدير للمشاكل بدون مبرر.

وقال حازم إمام في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "لماذا إقحام اتحاد الكرة في مشكلة؟ يقال إنه من الصعب الاستعانة بحكم أجنبي بسبب جائحة كورونا، رغم أن الأهلي والزمالك يلعبان في دوري الأبطال بحكام أجانب، ولكن إذا كانت هناك إجراءات مشددة من الاتحاد الإفريقي، لنستعين بحكام من الإمارات. هناك ٦ رحلات طيران يوميا بين البلدين، أو حكم من شمال إفريقيا".

عضو مجلس النواب أتبع "الفريقان لا يتحملان الخسارة. إذا أخطأ حكم مصري سيقال منتمي لهذا الفريق، وسنفتح باب الحديث عن الفساد، أما إذا أخطأ حكم أجنبي سيقال عنه مخطيء أو معندوش فكرة. لماذا نصعب الأمور على أنفسنا والدخول في مشاكل؟".

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عضو اتحاد الكرة السابق أكمل "من الممكن تجاوز أخطاء الحكام المصريين في باقي المباريات، لكن الأهلي والزمالك تبقى مواجهة حساسة، وهذا قرار رئاسة الوزراء منذ سنوات. نريد الحفاظ على أجواء الاستقرار والهدوء التي تسود في الفترة الحالية".

وأتم "الاستعانة بحكم أجنبي لا يقلل مننا، بدليل أن جمال الغندور وعصام عبد الفتاح شاركا في كأس العالم من قبل".

ويلعب الزمالك مع الأهلي يوم 18 أبريل الجاري، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

في الدوري الزمالك الأهلي حازم إمام
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