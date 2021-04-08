مران الزمالك – جلسة مع أوباما.. وتدريبات لتحسين إنهاء الهجمات
الخميس، 08 أبريل 2021 - 13:21
كتب : إبراهيم رمضان
أدى لاعبو نادي الزمالك مرانهم الرئيسي استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالي.
يوسف أوباما
النادي : الزمالك
باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي للفريق، قسم اللاعبين لعدة مجموعات قبل انطلاق المران، وخاضت كل مجموعة تدريبات بدنية وإطالات بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي.
عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق، أدى تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش تدريبات الفريق في ظل إصابته في العضلة الضامة خلال الفترة الأخيرة.
ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، وأنهى اللاعب تدريباته التأهيلية وحرص على متابعة تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.
وعقد أسامة نبيه المدرب العام للفريق، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، جلسة مع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب، منحوه فيها بعض التعليمات الفنية لتطبيقها في التدريبات، وقام الثنائي بتوجيه عدة نصائح لأوباما.
من جهة أخرى، عقد باتريس كارتيرون جلسة مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للنادي، للاطمئنان على حالة عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق المصاب في العضلة الضامة، والوقوف على جاهزية اللاعبين من الناحية الطبية، خاصة العائدين من الإصابة أمثال أحمد سيد "زيزو"، ومحمد عبد السلام.
وخلال المران، قسم كارتيرون لاعبي الفريق لمجموعتين، لتدريبهم على بعض المواقف الهجومية.
وأوقف المدير الفني التدريب، وحرص على توجيه تعليمات للاعبين لتنفيذها؛ من أجل استغلال الفرص التي تسنح لهم من أجل التسجيل في المباريات.
وأخيرا، حرص أرتور أوليفيرا مدرب حراس المرمى، على تخصيص برنامج تدريبي لحراس الفريق محمود عبد الرحيم "جنش"، ومحمد أبو جبل، ومحمد عواد، قبل انطلاق التدريبات الجماعية.
وبعدها خاض الحراس تدريبات قوية تحت إشراف مدرب الحراس قبل أن يشارك الثلاثي في التقسيمة التي أقيمت في نهاية التدريب.
ومع نهاية المران، أدى لاعبو الفريق تدريبات استشفائية لتفادي الإرهاق والإصابات.
ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.