مران الزمالك – جلسة مع أوباما.. وتدريبات لتحسين إنهاء الهجمات

أدى لاعبو نادي الزمالك مرانهم الرئيسي استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالي.

باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي للفريق، قسم اللاعبين لعدة مجموعات قبل انطلاق المران، وخاضت كل مجموعة تدريبات بدنية وإطالات بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي.

عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق، أدى تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش تدريبات الفريق في ظل إصابته في العضلة الضامة خلال الفترة الأخيرة.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، وأنهى اللاعب تدريباته التأهيلية وحرص على متابعة تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وعقد أسامة نبيه المدرب العام للفريق، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، جلسة مع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب، منحوه فيها بعض التعليمات الفنية لتطبيقها في التدريبات، وقام الثنائي بتوجيه عدة نصائح لأوباما.

من جهة أخرى، عقد باتريس كارتيرون جلسة مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للنادي، للاطمئنان على حالة عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق المصاب في العضلة الضامة، والوقوف على جاهزية اللاعبين من الناحية الطبية، خاصة العائدين من الإصابة أمثال أحمد سيد "زيزو"، ومحمد عبد السلام.

وخلال المران، قسم كارتيرون لاعبي الفريق لمجموعتين، لتدريبهم على بعض المواقف الهجومية.

وأوقف المدير الفني التدريب، وحرص على توجيه تعليمات للاعبين لتنفيذها؛ من أجل استغلال الفرص التي تسنح لهم من أجل التسجيل في المباريات.

وأخيرا، حرص أرتور أوليفيرا مدرب حراس المرمى، على تخصيص برنامج تدريبي لحراس الفريق محمود عبد الرحيم "جنش"، ومحمد أبو جبل، ومحمد عواد، قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

وبعدها خاض الحراس تدريبات قوية تحت إشراف مدرب الحراس قبل أن يشارك الثلاثي في التقسيمة التي أقيمت في نهاية التدريب.

ومع نهاية المران، أدى لاعبو الفريق تدريبات استشفائية لتفادي الإرهاق والإصابات.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.