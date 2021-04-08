طبيب الزمالك لـ في الجول: عبد الله جمعة لن يلحق بمباراة تونجيث

اقترب عبد الله جمعة ظهير أيسر نادي الزمالك من الغياب عن الفريق أمام تونجيث.

الزمالك يواجه تونجيث يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com: "هناك صعوبة في لحاق عبد الله جمعة بمباراة تونجيث".

وأوضح "اللاعب مازال في مرحلة التأهيل من إصابة العضلة الضامة".

طبيب الزمالك أتم "أفضل استمرار عبد الله جمعة في التأهيل ليكون جاهز بأفضل شكل للمباريات التالية".

كان عبد الله جمعة قد تعرض لإصابة عضلية أثناء التواجد رفقة منتخب مصر في مباراة جٌزر القُمر.