الزمالك: نٌجهز خطابا لرفض الحكام المصريين للقمة.. لماذا نفتعل أزمة بدون مبرر؟

يرى نادي الزمالك بأن تعيين حكام أجانب لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي، بمثابة افتعال أزمة بدون مبرر.

اتحاد الكرة أعلن تعيين طاقم حكام مصري لمباراة الزمالك والأهلي، والمقر رلها يوم 18 أبريل الجاري.

وقال عمرو الدردير المتحدث باسم نادي الزمالك عن هذا الأمر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "الزمالك لم يتلق إخطارا رسميا من اتحاد الكرة لكي يعترض على القرار، لكن بعد تصريحات أحمد مجاهد أمس، فنادي الزمالك يعُد خطابا رسميا اليوم لإرساله للاعتراض على القرار".

وأضاف "الزمالك بشكل عام يحترم كل المؤسسات، لكن في نفس الوقت لا يمكن تعيين طاقم حكام مصري للقاء، لأن آخر 20 قمة تدار بحكام أجانب، فلماذا نخلق لأنفسنا أزمة بدون داعي في ظل تقارب النقاط بين الفريقين في الدوري؟".

المتحدث باسم الزمالك أكمل "ترحيب الأهلي بالحكام المصريين للقمة من عدمه هو شأن الأهلي ولا يمكنني التعليق عليه".

واستمر "نرفض الحكام المصريين للقمة وهذا ليس تقليلا من الحكام المصريين. إذا كانت الحجة هي ظروف كورونا، فمباريات إفريقيا تقام بحكام أجانب أيضا ولا تحدث مشاكل".

الدردير أتم "لسنا في شجار. الزمالك يطالب بحقه الطبيعي في وجود حكام أجانب. هذا رأينا وسنعرضه من خلال القنوات الرسمية والمؤسسية حتى النهاية".

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق، بأن محمود البنا هو الأقرب لإدارة القمة. (طالع التفاصيل)