اتحاد الكرة: القرار الوزاري لتعيين أجانب لإدارة القمة انتهى.. وهذا موعد إعلان الحكام

أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام المصرية على تعيين حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقبلة.

الزمالك يلاقي الأهلي يوم 18 أبريل الجاري، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

وقال وجيه أحمد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "لا نية لتأجيل القمة. المباراة ستقام بحكام مصريين ونقول قبلها بـ 10 أيام لنؤكد أننا لم نراسل أي دولة لطلب حكام أجانب من الأساس لكي يرفضوا".

وأضاف "مقتنعون بأن الحكام المصريين قادرين على إدارة القمة، خاصة مع تواجد تقنية الفيديو. المباريات تفسد بسبب هدف غير شرعي أو ركلة جزاء غير محتسبة، ومع وجود الفيديو لن يحدث هذا".

رئيس لجنة الحكام أكمل "جهزنا طاقمين حكام لمباراتي القمة المقبلتين يومي 18 أبريل و10 مايو. سنعلن الأسماء رسميا قبل المباراة بيومين بعد الخضوع للمسحات بسبب ظروف كورونا".

وعن وجود قرار وزاري لحتمية تعيين حكام أجانب للقمة، قال وجيه "القرار الوزاري بحتمية وجود حكام أجانب لمباراة القمة منذ عهد وزارة الجنزوري، وهذا القرار انتهى بالفعل قبل سنوات بإدارة حكام مصريين للقاء القمة".

وأتم "رأينا من قبل محمد الحنفي أدار القمة بشكل رائع، ومن قبله إبراهيم نور الدين أدار القمة باقتدار".

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق، بأن محمود البنا هو الأقرب لإدارة القمة. (طالع التفاصيل)