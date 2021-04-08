مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة غياب الفيديو في لقاء أسوان وإنبي

بهدف في اللحظات الأخيرة، فاز أسوان على إنبي بعدما شهدت المباراة إلغاء هدف جدلي للضيف البترولي.

ومع كون المباراة هي الأولى في بطولة الدروي على إستاد أسوان هذا الموسم، والأولى في عصر تقنية الفيديو بالتبعية، خرجت التشكيكات في عدم تواجد التقنية من الأساس.

مصدر من اتحاد الكرة قال لـFilGoal.com: "الحديث عن عدم وجود حكم الفيديو غير صحيح بالمرة".

وأتم "حكام الـVAR وسيارة الـVAR كانوا حاضرين باستاد أسوان".

الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن طاقم حكام مباراة أسوان وإنبي قبل يوم من إقامتها، وفيها محمد بسيوني كحكم فيديو وأحمد جمال حكم فيديو مساعد، بجانب محمود ناجي كحكم رئيسي للمباراة.

من جهة أخرى، كان عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، قد كشف عن نية ناديه التقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة بسبب عدم احتساب الهدف الجدلي لفريقه، والذي يراه صحيحا بنسبة 100%. (طالع البيان)