إنبي: سنتقدم بشكوى لاتحاد الكرة بسبب عدم احتساب هدف لنا أمام أسوان

أعلن نادي إنبي تقدمه بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن عدم احتساب هدفا لفريقه في مباراة أسوان.

وفاز أسوان على إنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ18 من الدوري المصري.

وجاء بيان إنبي الذي أصدره على لسان عبد الناصر محمد مدير الكرة في كالآتي: "سنتقدم صباح الخميس بشكوى للاتحاد المصري بشأن عدم احتساب هدف إنبي الصحيح في نادي أسوان".

وأضاف البيان "كذلك هدف أسوان جاء من تسلل واضح ولدينا شكوك قوية من عدم توافر تقنية الفيديو رغم تأكيدنا مسبقا بخطابين للاتحاد المصري ولجنة المسابقات بضرورة توافر الفيديو".

وأتم البيان "سنصعد الأمر في حالة ثبوته لأن هذا استهتار بمقدرات الأندية وعدم تكافؤ فرص بين الجميع".