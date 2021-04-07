إنبي: سنتقدم بشكوى لاتحاد الكرة بسبب عدم احتساب هدف لنا أمام أسوان

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 23:18

كتب : أحمد شاكر

إنبي - بيان رسمي

أعلن نادي إنبي تقدمه بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن عدم احتساب هدفا لفريقه في مباراة أسوان.

وفاز أسوان على إنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ18 من الدوري المصري.

وجاء بيان إنبي الذي أصدره على لسان عبد الناصر محمد مدير الكرة في كالآتي: "سنتقدم صباح الخميس بشكوى للاتحاد المصري بشأن عدم احتساب هدف إنبي الصحيح في نادي أسوان".

أخبار متعلقة
عودة الدراويش من بوابة القنال.. الإسماعيلي يحسم الدربي ويحقق فوزه الثاني في الموسم هاتريك هلال يغلب تألق علي.. دجلة يهزم البنك الأهلي في لقاء الأهداف الستة الاتحاد السكندري يعلن تجديد عقد السيد سالم

وأضاف البيان "كذلك هدف أسوان جاء من تسلل واضح ولدينا شكوك قوية من عدم توافر تقنية الفيديو رغم تأكيدنا مسبقا بخطابين للاتحاد المصري ولجنة المسابقات بضرورة توافر الفيديو".

وأتم البيان "سنصعد الأمر في حالة ثبوته لأن هذا استهتار بمقدرات الأندية وعدم تكافؤ فرص بين الجميع".

إنبي أسوان الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
درينكووتر: صلاح ثروة.. وأحب تريزيجيه ساعة | الدوري الإنجليزي
إيهاب جلال: كنا في أشد الحاجة للفوز على المصري ساعة | الدوري المصري
الأشعة تحدد مدة غياب حسين السيد 2 ساعة | الدوري المصري
فليك: أشعر بالرضا عن أدائنا ضد سان جيرمان.. ونحاول التغلب على المشاكل الاضطرارية 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بوكيتينو: يجب أن أهنئ اللاعبين على تضحيتهم ضد أفضل فريق في العالم 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
توخيل: تسديدة ماونت لم تكن سهلة ولكن غالية للغاية.. وتشيلويل أجبرهم على الخطأ 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب الإسماعيلي: الحفاظ على النظام وتنفيذ تعليمات إيهاب جلال سبب الفوز على المصري 2 ساعة | الدوري المصري
ماونت: هدفي الأول في دوري الأبطال؟ انتظرت بصبر.. والمهمة لم تنته بعد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 3 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 4 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل
قد ينال إعجابك