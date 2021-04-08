مدرب الترجي: سنواجه المولودية بجدية.. ولن نغامر بالمهددين

الخميس، 08 أبريل 2021 - 10:35

كتب : FilGoal

مجدي تراوي - الترجي

كشف مجدي تراوي المدرب المساعد لنادي الترجي، بأن فريقه ينوي مواجهة مولودية الجزائر بمنتهى الجدية.

في الوقت نفسه، كشف المدرب المساعد عن احتمالية إراحة اللاعبين المهددين بالغياب عن ربع النهائي لعدم خسارتهم.

وقال تراوي في تصريحات للتليفزيون التونسي: "سنخوض مباراة مولودية الجزائر بجدية مثلما تعودنا، وسنحترم الميثاق الرياضي".

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واستدرك "لكننا لا ينبغي أن نٌخاطر باللاعبين المهددين بالإيقاف عن ربع النهائي".

مدرب الترجي أتبع "سنلعب بالتشكيل المثالي للقاء. الترجي له تاريخ كبير في دوري أبطال إفريقيا وسنحترمه".

واتم "سنلعب الكرة، وما قد يحدث سيحدث بعد ذلك”.

الترجي يلعب مع مولودية الجزائر مساء السبت المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، فيما يلعب الزمالك مع تونجيث في نفس التوقيت.

الترجي ضمن التأهل سلفا، لكنه يحتاج لعدم الخسارة للتصدر، فيما يحتاج مولودية الجزائر للتعادل فقط للتأهل رفقة الترجي.

أما الزمالك، فيحتاج إلى الفوز على تونجيث، مع فوز الترجي على مولودية الجزائر، ليتأهل الزمالك رفقة الفريق التونسي للدور التالي.

وسيفتقد الترجي في اللقاء لخدمات محمد علي اليعقوبي للإيقاف، بجانب سيدريج جبو وإلياس شتي للإصابة.

في إفريقيا الترجي مولودية الجزائر
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