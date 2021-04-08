في الجول يكشف حجم إصابة بواليا.. وموقفه من لقاء سيمبا

لا يعاني والتر بواليا المهاجم الكونغولي للنادي الأهلي من إصابة قوية، وربما يكون حاضرا أمام سيمبا.

علم FilGoal.com بأن إصابة والتر بواليا بسيطة ولا تدعو للقلق، بل وربما يكون حاضرا في مران الأهلي الأخير استعدادا لمباراة سيمبا.

والتر بواليا غادر مران الأهلي أمس الأربعاء مصابا، بعدما تعرض لكدمة قوية في القدم.

وبعدما خضع اللاعب لفحص طبي، تبين بأن الإصابة خفيفة، ولن تمنعه طبيا من المشاركة أمام سيمبا، إلا إذا فضل الجهاز الفني عدم المغامرة به.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وسيعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي عن قائمة فريقه للقاء سيمبا بعد قليل، وعقب انتهاء المران الأخير قبل المباراة.