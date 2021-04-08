درينكووتر: صلاح ثروة.. وأحب تريزيجيه

الخميس، 08 أبريل 2021 - 00:54

كتب : FilGoal

صلاح - تريزيجيه

أشاد داني درينكووتر لاعب تشيلسي الإنجليزي المعار لقاسم باشا التركي بثنائي منتخب مصر محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه".

داني درينكووتر

النادي : قاسم باشا

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وقال درينكووتر عبر قناة صدى البلد: "صلاح لاعب متميز جدا والعالم كله يقدر موهبته ومهاراته فهو سريع جدا وذكي للغاية".

وأضاف "صلاح هو أحد الأسماء الرائعة التي تركها تشيلسي وهو الآن قيمة وثروة وإضافة لأي فريق وهو إضافة لأي فريق".

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وانتقل للحديث عن تريزيجيه الذي لعب معه لفترة في أستون فيلا قائلا: "أحب تريزيجه هو شخص يجتهد دائما ليصل إلى الأفضل".

وأتم تصريحاته "وهو شخص لطيف خارج الملعب وموهب داخل الملعب وله قيمته الكبيرة مع الفريق".

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