الشرطة الزامبية تحقق مع مدرب أطلق 8 رصاصات في ملعب المباراة

تحقق السلطات الزامبية مع مدير فني أطلق 8 رصاصات في الهواء عقب نهاية مباراة خسرها فريقه.

إيساو تشالو زولو المدير الفني لزيسكو تشيباتا الزامبي أطلق 3 رصاصات في الهواء بعد انطلاق صافرة النهاية، ثم 5 أخرى بالقرب من حافلة فريقه والتي كانت قريبة من ملعب اللقاء.

يأتي ذلك عقب تلقي الفريق الهزيمة الثالثة تواليا في المسابقة أمام بريزون ليوباردز بنتيجة 1-0 في دوري المقاطعة الشرقية.

الشرطة قالت إن المدير الفني اعترف بالفعل موضحا أن أنه دفاع عن النفس، محاولا ابعاد جماهير الخصم التي أحاطته وهددت حافلة الفريق بالمقذوفات.

وأوضح الاتحاد الزامبي لكرة القدم أنه ينتظر التقرير الرسمي للمباراة قبل اتخاذ أي إجراء.

وصادرت الشرطة السلاح وأوضحت أن المدير الفني حصل عليه بشكل قانوني ومرخص.