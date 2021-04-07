انتهت في إيطاليا - يوفنتوس (2) (1) نابولي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس ونابولي في لقاء مؤجل من الجولة الـ 3 من الدوري الإيطالي.

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انتهت

ق 89: جوووول إنسيني يقلص الفارق من علامة الجزاء ودقائق مشتعلة أخيرة.

ق 73: جوووووول ديبالا بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 13: كييزا يراوغ ثنائي دفاع نابولي من الجهة اليمنى ويرسل عرضية أرضية إلى رونالدو الذي سدد كرة أرضية في شباك نابولي.

ق 2: عرضية من الجهة اليمنى عن طريق دانيلو تمر من على رأس رونالدو داخل منطقة الست ياردات.

بداية اللقاء