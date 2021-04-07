مران الأهلي – إصابة بواليا.. وتقسيمة رباعية وثنائية استعدادا للقاء سيمبا

أصيب والتر بواليا مهاجم الأهلي في مران الفريق الذي أقيم اليوم الأربعاء واضطر لمغادرته للإصابة.

ولم يستطع بواليا إكمال الشوط الثاني من التقسيمة التي أجراها المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني وخضع مهاجم الفريق الأحمر لفحص طبي تحت إشراف الطبيب ومن ثم جلسة علاج طبيعي للتخفيف من آلام الكدمة التي تعرض لها في القدم.

ويستعد الأهلي للقاء سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبلة في سادس جولات دوري أبطال إفريقيا في ملعب الأهلي WE السلام بعد ضمان كلا الفريقين التأهل لربع النهائي.

واستعرض موسيماني نقاط قوة وضعف سيمبا في محاضرة فنية بالفيديو وذلك بعد إجراء مسحة طبية للفريق بالكامل استعدادا للقاء.

وخضع محمد الشناوي وعلي لطفي حارسي الفريق لتدريبات إضافية تحت قيادة مدربهم ميشيل يانكون.

وأجرى موسيماني أكثر من تقسيمة في ختام المران، كانت الأولى تضم أربعة فرق تتنافس دفاعا وهجوما لتنفيذ بعض الجمل المتفق عليها.

ذلك قبل إجراء تقسيمة ثانية بين فريقين أقيمت بطول الملعب استمرت لربع ساعة.

وركز موسيماني في التقسيمة الثانية على منح تعليمات للاعبي الوسط والهجوم في كلا الفريقين.