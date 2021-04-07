إصابة لويس سواريز

أعلن نادي أتليتكو مدريد إصابة نجمه لويس سواريز خلال تدريبات الفريق.

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وأفاد نادي أتليتكو مدريد في بيان: "اللاعب لويس سواريز يعاني من إصابة على مستوى عضلات رجله اليسرى".

وأضاف البيان "خضع سواريز لفحوصات بعد أن شعر بألم في التدريبات يوم الأربعاء، وهو في انتظار الاستجابة للعلاج".

ولم يعلن أتليتكو مدريد مدة غياب سواريز المتوقعة.

ويستعد الفريق المدريدي لملاقاة ريال بيتيس يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني.

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رصيد أتليتكو مدريد متوقف عند 66 في المركز الأول، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة و3 نقاط عن جاره ريال مدريد.

يأتي ذلك قبل أيام من مواجهة مرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة المقبلة للدوري الإسباني.

ولم يفز أتليتكو مدريد إلا 4 مرات في آخر 10 جولات بالدوري الإسباني، وتعادل 4 وخسر مرتين.