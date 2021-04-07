إصابة لويس سواريز

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 15:11

كتب : FilGoal

لويس سواريز - أتليتكو مدريد

أعلن نادي أتليتكو مدريد إصابة نجمه لويس سواريز خلال تدريبات الفريق.

لويس سواريز

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

وأفاد نادي أتليتكو مدريد في بيان: "اللاعب لويس سواريز يعاني من إصابة على مستوى عضلات رجله اليسرى".

وأضاف البيان "خضع سواريز لفحوصات بعد أن شعر بألم في التدريبات يوم الأربعاء، وهو في انتظار الاستجابة للعلاج".

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ولم يعلن أتليتكو مدريد مدة غياب سواريز المتوقعة.

ويستعد الفريق المدريدي لملاقاة ريال بيتيس يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني.

رصيد أتليتكو مدريد متوقف عند 66 في المركز الأول، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة و3 نقاط عن جاره ريال مدريد.

يأتي ذلك قبل أيام من مواجهة مرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة المقبلة للدوري الإسباني.

ولم يفز أتليتكو مدريد إلا 4 مرات في آخر 10 جولات بالدوري الإسباني، وتعادل 4 وخسر مرتين.

لويس سواريز أتليتكو مدريد
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