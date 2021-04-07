مصدر بـ الأهلي يكشف لـ في الجول: هذا هو موعد عودة معلول

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 13:27

كتب : FilGoal

علي معلول لاعب الأهلي

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن ظهير الفريق الأيسر، علي معلول، أمامه 21 يوما للعودة للمشاركة مع الفريق.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "التئام تمزق علي معلول بنسبة 70%. اللاعب أمامه 21 يوما ليتعافى بشكل كامل ومن الطبيعي أن يغيب عن كل المباريات في تلك الفترة".

وأضاف "اللاعب يتحسن يوما بعد يوم، ويخضع لفحوصات مستمرة".

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وكان الأهلي قد أعلن تجدد إصابة علي معلول في العضلة الخلفية، بعدما أُصيب في مباراة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية.

وبالتالي، يستمر غياب معلول حتى نهاية الشهر الجاري.

ومع تلك الفترة، يغيب معلول عن مباريات الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا، والنصر في كأس مصر، ومباريات الزمالك وسموحة وإنبي والمصري والجونة في الدوري.

علي معلول الأهلي
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