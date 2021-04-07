السحر مستمر مع سيتي حتى 2025.. دي بروين يمدد تعاقده

نجح مانشستر سيتي في الحفاظ على نجمه البلجيكي كيفن دي بروين حتى صيف 2025 حين مدد تعاقده مع اللاعب يوم الأربعاء.

وأفاد سيتي في بيان: "لقد مدد كيفن دي بروين عقده الحالي مع مانشستر سيتي لعامين إضافيين، ليبقى في استاد الاتحاد حتى صيف عام 2025".

وأضاف البيان "اللاعب البلجيكي أمضى بالفعل خمس سنوات ونصف في صفوف سيتي، وهي الفترة التي جعلته يثبت نفسه كواحد من أفضل اللاعبين المبدعين في العالم".

كيفن فاز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة وأربعة ألقاب لكأس الرابطة، بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب في عام 2020.

وقال دي بروين في تصريحات لموقع ناديه: "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة".

وأضاف "منذ انضمامي لسيتي في عام 2015، شعرت بأنني في بيتي. أحب المشجعين، لقد استقرت عائلتي هنا في مانشستر وقد تطورت بشكل جيد حقا".

انضم دي بروين إلى مانشستر سيتي عام 2015 بعد تألقه في الدوري الألماني مع فيردر بريمن وفولفسبورج، عقب فترة غير ناجحة مع تشيلسي.

وتابع "هذا النادي مصمم لتحقيق النجاح. إنه يوفر لي كل ما أحتاجه لزيادة أدائي إلى الحد الأقصى، لذا كان توقيع هذا العقد قرارا مباشرا. ألعب أفضل كرة قدم في مسيرتي وأشعر بصدق أن هناك المزيد في المستقبل".

وشارك دي بروين في 255 مباراة مع الفريق السماوي، سجل 65 هدفا وقدم 105 تمريرة حاسمة.

وشدد "بيب جوارديولا وأنا نرى كرة القدم بنفس الطريقة. إن وجود هذه العلاقة مع المدير الفني أمر في غاية الأهمية بالنسبة لي لأن أهدافنا متوافقة تماما ونريد نفس الأشياء".

وأتم "ينصب تركيزي الآن على ضمان إنهاء الموسم الحالي بنجاح. قمنا بتقديم أداء رائع وحققنا نتائج مميزة حتى الآن، لكننا بحاجة للتأكد من أننا سننهي الموسم بتحقيق الألقاب التي نستحقها".

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وينافس سيتي على 4 ألقاب خلال الوقت المتبقي من الموسم، فالفريق قاب قوسين أو أدنى من الظفر بلقب الدوري، فيما يتنظر مواجهة توتنام في نهائي كأس رابطة المحترفين يوم 25 أبريل الجاري.

الفريق السماوي سيلعب نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي، فيما انتصر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على بروسيا دورتموند 2-1 قبل مواجهة الإياب الأربعاء المقبل.