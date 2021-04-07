تقرير تونسي: لاعبو الزمالك اطمأنوا من النقاز على عدم تهاون الترجي ضد المولودية

قال تقرير تونسي، إن عدد من لاعبي الزمالك تواصلوا مع حمدي النقاز، ظهير أيمن الزمالك السابق، والترجي الحالي، للحديث عن مواجهة فريق أبناء باب سويقة ضد مولودية الجزائر، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكشفت صحيفة تونس الرقمية أن النقاز أبلغ زملائه السابقين أنه "سيقاتل برفقة زملائه في مباراة مولودية الجزائر لتحقيق الفوز رغم ضمان الصعود والحاجة للتعادل فقط لضمان صدارة المجموعة".

وشدد النقاز بحسب التقرير "لكن تعاهد كافة اللاعبين للقتال وتحقيق الفوز والتأهل عن جدارة".

ونقل التقرير عن النقاز أن "الترجي سيسعى لمصالحة الجماهير بعد الخسارة المفاجئة أمام تونجيث وتم عقد جلسة مع اللاعبين من جانب الجهاز الفني للتأكيد على أهمية مباراة المولودية وضرورة اللعب على تحقيق الفوز فقط".

ويحتاج الزمالك لفوز الترجي على مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مع فوزه على تونجيث السنغالي، للتأهل لدور الثمانية.