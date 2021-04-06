مصطفى محمد: هذا سبب تمسكي بالاحتراف.. ولم أتمرد على الزمالك

كشف مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي ومنتخب مصر سبب تمسكه بالاحتراف في شهر يناير الماضي والرحيل إلى الدوري التركي.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي

وتحدث مصطفى محمد لقناة "دي إم سي" قائلا: "أنا سني كبير، ولم أحترف في سن صغيرة مثلما هو معتاد مع اللاعبين في سن الـ19 أو الـ20".

وواصل "أثناء تواجدي مع طلائع الجيش طلب أحد الأندية التركية الذين يتواجدون في منتصف الجدول ضمي ولم تتم المفاوضات".

وواصل "طلبت الرحيل من الزمالك بعد قدوم عرض من فناربخشة لكن مجلس إدارة الزمالك السابق طلب بقائي من أجل التتويج بدوري أبطال إفريقيا".

وأكمل مهاجم الزمالك السابق حديثه "بعد نهاية بطولة إفريقيا جاء المجلس الجديد وجاء لي عرضا جديدا وتلك المرة من جالاتا سراي وتمسكت بالرحيل لأن سني كبير".

وتابع "ولأن سعري لن يرتفع عن السعر الحالي لأنني ألعب في مصر ولست في الخارج لتزيد قيمتي".

وعن اتهامه بالتمرد على الزمالك وغيابه عن المران لرغبته في الاحتراف رد مصطفى بحسم "لم أتمرد على الزمالك وحينما غبت عن المران كان لظروف مرض والدتي وإصابتي والدليل إنني لم يوقع علي أي خصم ودافع عني كل المسؤولين في النادي".