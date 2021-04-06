أسامه نبيه: علينا الفوز على تونجيث أولا ثم ننتظر نتيجة الترجي والمولودية

أوضح أسامة نبيه المدرب العام لنادي الزمالك غلق صفحة مباراة مولودية الجزائر والتركيز في مواجهة تونجيث السنغالي المهمة.

ويستضيف الزمالك نظيره تونجيث السنغالي يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال نبيه في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "أغلقنا ملف مباراة المولودية بشكل نهائي، وتركيز الجميع مُنصب على تحقيق الفوز في مواجهة تونجيث يوم السبت المقبل".

وأضاف "علينا الفوز في مباراة تونجيث أولا، ثم ننتظر نتيجة مواجهة الترجي والمولودية، وفي النهاية سنلعب على الفوز حتى آخر لحظة".

وأتم "الفترة المقبلة حاسمة للفريق على المستويين المحلي والقاري، لذلك الانضباط والالتزام هما شعار الجهاز الفني في هذه المرحلة المهمة".

ويمتلك الزمالك 5 نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة، فيما يمتلك رصيد مولودية الجزائر عند 8 نقاط في المركز الثاني.

ويحتاج الزمالك للفوز مع سقوط مولودية الجزائر من أجل حصد بطاقة التأهل خلف الترجي.