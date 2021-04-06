رئيس الزمالك: مصممون على الأداء الجيد والفوز والوصول للدور المقبل في دوري الأبطال

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 23:41

كتب : FilGoal

أشرف قاسم وعماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك

يتمنى عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي النادي تأهل الفريق لربع نهاي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك للقاء تونجيث السنغالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري الأبطال في الوقت الذي يلتقي فيه مولودية الجزائر مع الترجي التونسي.

وقال عبد العزيز عبر قناة أون تايم سبورتس: "نتمنى التأهل للأدوار المقبلة".

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وأضاف "سنقدم أفضل ما لدينا والباقي على الله، ونحن مصممون على الأداء الجيد والفوز والوصول للدور التالي".

وأتم "نحن نحفز اللاعبين وهم من أفضل الموجودين في مصر، ولديهم الإصرار والعزيمة والروح للتأهل".

ويمتلك الزمالك 5 نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة، فيما يمتلك رصيد مولودية الجزائر عند 8 نقاط في المركز الثاني.

ويحتاج الزمالك للفوز مع سقوط مولودية الجزائر من أجل حصد بطاقة التأهل خلف الترجي.

عماد عبد العزيز الزمالك في إفريقيا
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