الزمالك يرفض الحكام المصريين للقمة

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 23:34

كتب : إبراهيم رمضان أحمد شوقي صلاح

الزمالك

أعلن نادي الزمالك رفضه فكرة إسناد طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراته المقبلة في الدوري ضد الأهلي.

وأصدر الزمالك بيانا عبر موقعه الرسمي جاء كالآتي: "يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لخوض المنافسات المقبلة بالبطولات المختلفة محليا وإفريقيا.".

وأضاف "ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي السبت المقبل بختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وبعدها سيكون على موعد مع لقاء حرس الحدود ببطولة كأس مصر يوم 14 إبريل الحالي بعدها يخوض لقاء قمة الدوري أمام النادي الأهلي يوم 18 إبريل على استاد القاهرة".

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وأكمل "ويضع الفريق نصب عينيه حاليا المنافسة الإفريقية قبل الاستعداد لخوض غمار المباريات المحلية، في الوقت الذي بدأت فيه الأنباء تتردد عن إمكانية إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري.".

وأتم البيان "ورغم أن الزمالك يضع كامل ثقته في التحكيم المصري إلا أن النادي ونظرا لاشتعال المنافسة على قمة البطولة يرفض أي اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم مصري والالتزام بالمتعارف عليه في مباريات القمة بوجود طاقم تحكيم أجنبي خاصة أنه لا يوجد ما يعوق ذلك، وضمانا لرفع الحرج عن الحكام المصريين في مثل هذه المباريات الحساسة.".

وكان مصدر بلجنة الحكام كشف لـFilGoal.com أن الاتحاد يدرس إقامة مباراة القمة بطاقم تحكيم مصري. (طالع التفاصيل)

الزمالك الأهلي الدوري المصري
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