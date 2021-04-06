مصدر بـ لجنة الحكام لـ في الجول: فكرة الصافرة المصرية لقيادة مباراتي القمة "قيد الدراسة"

كشف مصدر بلجنة الحكام في اتحاد الكرة، عن وجود فكرة بقيادة حكام مصريين لمباراتي قمة الدوري المصري، بين الأهلي والزمالك، يومي 18 أبريل و10 مايو.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "فكرة تولي حكم مصري مباراتي القمة في الدوري، أمر قيد الدراسة من كل الجوانب".

وأوضح "فور أن ننتهي من تلك الدراسة، سنرفع رأينا للجنة الثلاثية لاتخاذ رأيها، لن نأخذ رأي الناديين".

وأتم "تولي حكام أجانب المباراتين مازال مطروحا بكل تأكيد، ولم نخاطب أي اتحادات حتى الآن".

ولم يقد حكم مصري مباراة القمة، منذ محمد الحنفي في أبريل 2018، حينما فاز الزمالك 2-1 في الجولة الأخيرة من الدوري.

ويتصدر الزمالك الدوري بـ 33 نقطة من 14 مباراة، فيما يحل الأهلي ثالثا بـ 27 نقطة من 11 مباراة.