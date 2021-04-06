الأحمر يصحو على كابوس فينيسيوس.. ريال مدريد يهزم الغيابات وليفربول بثلاثية

قاد فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد فريقه لتحقيق فوزا هاما على ليفربول بثلاثية مقابل هدف، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز الفريق الإسباني على نظيره الإنجليزي بثلاثية سجل منها المهاجم البرازيلي الشاب هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بملعب ألفريدو ديستيفانو معقل الملكي.

ونجح ريال مدريد في التغلب على ليفربول قبل لقاء العودة الذي يقام الأسبوع المقبل في ملعب أنفيلد معقل الريدز. وكذلك تغلب على الإصابات التي ضربت فريقه بقوة قبل المواجهة المرتقبة.

وبخلاف ثنائية فينيسيوس في شباك ليفربول سجل أيضا ماركو أسينسيو، بينما جاء هدف الفريق الإنجليزي عن طريق النجم المصري محمد صلاح.

قبل المباراة

تلقى ريال مدريد ضربة موجعة قبل عدة أيام بإصابته نجمه وقائده سيرجيو راموس عقب نهاية التوقف الدولي، ليتأكد غيابه عن المباراة.

لكن الخبر الذي صدم الملكي كان صباح يوم المباراة بعدما تأكد إصابة رافاييل فاران مدافع الفريق بفيروس كورونا.

ليدخل ريال مدريد مواجهة ليفربول دون قلبي دفاعه الأساسيين راموس وفاران.

واعتمد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على الثنائي إيدير ميليتاو وفيرناندو ناتشو لتعويض غياب راموس وفاران.

ودفع أيضا بـ لوكاس فاسكيز في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب داني كارفاخال.

وصف المباراة

سيطر ريال مدريد على مجريات اللعب من البداية وظهر الأفضل فوق أرض الملعب لكنه هجماته لم تشكل خطورة على مرمى أليسون.

إلى أن جاء الحل بقدم توني كروس الذي أرسل تمريرة سحرية إلى فينيسيوس جونيور ضربت دفاع ليفربول بالكامل ووضعت المهاجم البرازيلي في مواجهة مواطنه أليسون.

ليسد فينيسيوس الكرة على يمين الحارس مسجلا هدف تقدم ريال مدريد في الدقيقة 27.

تألق كروس استمر ومرة جديدة أرسل تمريرة طويلة أخطأ الظهير الأيمن أرنولد في إبعادها بضربة رأسية لتصل إلى ماركو أسينسيو الذي مر بها من أعلى أليسون ووضع الكرة في الشباك الخالية.

ليسجل ريال مدريد هدفه الثاني في الدقيقة 36.

ومرة أخرى كاد أسينسيو أن يسجل هدف ثاني له وثالث للملكي في الدقيقة 42 بعد خطأ مشترك بين أوزان كابان مدفاع ليفربول في إرجاع الكرة لحارسه أليسون لكنه سدد كرة بالقدم اليمنى مرت جوار القائم.

وما زاد من صعوبة المباراة على ليفربول ومدربه كلوب هو إصابة نابي كيتا الذي غادر الملعب في الدقيقة 42 وشارك بدلا منه تياجو ألكانتارا.

وانتهى الشوط الأول دون أن يسدد ليفربول أي كرة على تيبو كورتوا حارس ريال مدريد.

نشاط أحمر وهدف من صلاح

بدأ الشوط الثاني وظهر ليفربول أكثر نشاطا في الجانب الهجومي وضغط على دفاع ريال مدريد في محاولة للتسجيل.

لينجح محمد صلاح في تسجيل هدف ليفربول الأول في الدقيقة 51 بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء بعد اختراق من جوتا الذي سدد كرة اصطدمت في الدفاع ووصلت للنجم المصري.

الذي وضعها في شباك تيبو كورتوا مسجلا هدفه الأول في شباك ريال مدريد. (رقم قياسي لمحمد صلاح بعد هدفه في ريال مدريد)

بعد الهدف عاد ريال مدريد وانتفض للهجوم وشكلت الهجمات المرتدة للأحمر خطورة على مرمى تيبو كورتوا.

وكاد ليفربول أن يسجل الهدف الثاني بعد انطلاقه من جوتا من الناحية اليسرى الذي أرسل عرضية أبعدها دفاع ريال مدريد قبل أن تصل إلى ساديو ماني أمام المرمى.

ورد ريال مدريد بهجمة سريعة وانفراد لـ أسينسيو الذي كان يستطيع التمرير إلى فينيسيوس وتسجيل الهدف لكن أرنولد عاد سريعا وأبعد الكرة من أمامه.

تفوق الملكي

لكن ضغط ريال مدريد القوي أسفر عن الهدف الثالث للملكي في الدقيقة 65 بقدم المهاجم البرازيلي فينيسيوس بعد تمريرة من لوكا مودرتيش لتذهب الكرة على يسار أليسون وتسكن شباك ليفربول.

بعد الهدف الثالث انخفض اللعب وتبادل ريال مدريد وليفربول السيطرة على الكرة دون خطورة حقيقية على المرمى.

ودفع كلوب بالثنائي روبيرتو فيرمينو وشيردان شاكيري بدلا من المدافع كاباك ليعود فابينيو إلى خط الدفاع، وكذلك غادر الملعب ديوجو جوتا.

لكن الدقائق الأخيرة من المباراة مرت دون تغيير في النتيجة، وانتهت المواجهة بفوز ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف.