بعد هدفه في ريال مدريد.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 22:18

كتب : FilGoal

ليفربول - ريال مدريد

واصل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول تحقيق الأرقام القياسية مع فريقه الإنجليزي في مختلف البطولات.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول أمام ريال مدريد، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصبح محمد صلاح خامس لاعب فقط في تاريخ ليفربول يسجل في 4 مباريات أوروبية متتالية.

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روجر هانت وروبي فاولر وجبريل سيسيه وستيفين جيرارد، هم من نجحوا في الوصول لهذا الرقم من قبل.

كان صلاح قد سجل في شباك ميتلاند الدنماركي بالمباراة الأخيرة في مرحلة المجموعات هذا الموسم، قبل أن يهز شباك لايبزيج في ذهاب دور الـ16 وفي الإياب كذلك.

وسجل صلاح 26 هدفا خلال 43 مباراة في دوري أبطال أوروبا بقميص ليفربول حتى الآن.

ليفربول محمد صلاح ريال مدريد
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