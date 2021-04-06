مؤتمر ليلة الأبطال – بيبي: أتمنى أن نلبي توقعات جماهير بورتو

يطمح بيبي لاعب بورتو أن يلبي فريقه طموح جماهيره في دوري أبطال أوروبا مؤكدا أن مباراة يوفنتوس أصبحت من الماضي.

ويلعب بورتو ضد تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الأربعاء.

وقال بيبي خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "مباراة يوفنتوس أصبحت من الماضي".

وكان بورتو قد أقصى يوفنتوس من دور الـ16 بعدما انتصر في الذهاب بالبرتغال بنتيجة 2-1، وخسر في الإياب بإيطاليا بنتيجة 3-2 ليتأهل بعدما تفوق في مجموع المباراتين.

وأضاف "مباراة تشيلسي هي الهامة في الوقت الحالي، علينا أن نُظهر الشغف والتواضع وأن نعمل كفريق".

واستمر "شعور المجموعة رائع وإيجابي، ونحن نتشوق للمباراة".

وواصل "الاستعداد للمباراة كان جيدا".

وتابع "لا يوجد شيء مؤكد في عالم كرة القدم، لكني أتمنى أن نلبي توقعات جماهير الفريق".

وأتم "نحترم تشيلسي ونعرف أنها ستكون مباراة صعبة لكني أرغب في الفوز بهذه المواجهة".