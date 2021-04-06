مؤتمر ليلة الأبطال – بيبي: أتمنى أن نلبي توقعات جماهير بورتو

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 21:39

كتب : FilGoal

بيبي

يطمح بيبي لاعب بورتو أن يلبي فريقه طموح جماهيره في دوري أبطال أوروبا مؤكدا أن مباراة يوفنتوس أصبحت من الماضي.

ويلعب بورتو ضد تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الأربعاء.

وقال بيبي خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "مباراة يوفنتوس أصبحت من الماضي".

أخبار متعلقة
بيبي: بورتو درس يوفنتوس جيدا مؤتمر ليلة الأبطال – كوفاسيتش: بورتو يقاتل في أرض الملعب نقل مباراتي تشيلسي ضد بورتو إلى إسبانيا مؤتمر ليلة الأبطال – كونسيساو: كنت أتمنى أن يفوز تشيلسي بمباراته الأخيرة

وكان بورتو قد أقصى يوفنتوس من دور الـ16 بعدما انتصر في الذهاب بالبرتغال بنتيجة 2-1، وخسر في الإياب بإيطاليا بنتيجة 3-2 ليتأهل بعدما تفوق في مجموع المباراتين.

وأضاف "مباراة تشيلسي هي الهامة في الوقت الحالي، علينا أن نُظهر الشغف والتواضع وأن نعمل كفريق".

واستمر "شعور المجموعة رائع وإيجابي، ونحن نتشوق للمباراة".

وواصل "الاستعداد للمباراة كان جيدا".

وتابع "لا يوجد شيء مؤكد في عالم كرة القدم، لكني أتمنى أن نلبي توقعات جماهير الفريق".

وأتم "نحترم تشيلسي ونعرف أنها ستكون مباراة صعبة لكني أرغب في الفوز بهذه المواجهة".

بيبي تشيلسي بورتو دوري أبطال أوروبا ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الأربعاء 7 أبريل 2021 – استمرار قمم الأبطال ويوفنتوس ضد نابولي.. ودربي القنال 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أسينسيو: ليفربول بدأ الشوط الثاني بقوة.. وهكذا استطعنا العودة للمباراة 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصطفى محمد يكشف تفاصيل فشل انتقاله لسانت إيتيان.. ورسالة لجمهور الزمالك 10 ساعة | المحترفون
كورتوا: لم أكن محظوظا في هدف صلاح 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا: سنذهب إلى ألمانيا للفوز.. ودورتموند ناد نموذجي في دوري أبطال أوروبا 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصطفى محمد: هذا سبب تمسكي بالاحتراف.. ولم أتمرد على الزمالك 10 ساعة | المحترفون
أسامه نبيه: علينا الفوز على تونجيث أولا ثم ننتظر نتيجة الترجي والمولودية 10 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 2 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 3 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 4 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل
قد ينال إعجابك