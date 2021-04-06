كلوب: أحببت زيدان اللاعب.. ولم أفكر كثيرا في خسارة نهائي كييف

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن إعجابه بقدرات زين الدين زيدان حينما كان لاعبا، قبل أن يتجه للتدريب ريال مدريد.

ويلعب ليفربول ضد ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات لقناة "BT Sports" البريطانية قبل دقائق من المباراة: "زيدان كان من أكثر اللاعبين الذين كنت أستمتع بمشاهدتهم في الملعب".

وواصل "لا يوجد أي شيء سلبي قد يقول عنه. أنا متأكد من أنه رجلا لطيفا".

وتحول للإشادة بريال مدريد "سنلعب ضد فريق يلعب كرة قدم (ولا يرتكن للدفاع) وهو أمر مفيد بشكل عام، ولكن بالنسبة لدفاعنا فنحن لدينا فرصة".

وواصل "لقد استعادوا مستواهم، وفي اللحظة الحالية فنحن سويا نلعب بأداء جيد، وهذا مهم للمباراة".

وعن خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018 الذي أُقيم بكييف، قال: "كانت ليلة صعبة بالنسبة لنا".

وأردف "أحاول أن أحافظ على صحتي بعدم التفكير بشكل عميق في هذه الأمور (الخسارة)، الآن الوقت مختلف والتحدي أيضا مختلف بين فريقين كبيرين".

وعن ملعب ألفريدو دي ستيفانو الذي يستضيف اللقاء قال: "إنه أمر غريب، إنه ملعب تدريب".