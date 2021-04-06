تشكيل ليلة الأبطال - مانشستر سيتي دون مهاجم.. وهالاند يقود بوروسيا دورتموند

يبدأ الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي دون مهاجم صريح في مواجهة بوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بينما يقود النرويجي إيرلينج هالاند هجوم بوروسيا دورتموند في المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد.

وأبقى إدين تريزيتش المدير الفني لـ دورتموند على نيكو شولتز وتوماس ديلايني وثورجان هازارد على مقاعد البدلاء.

فيما أجرى الإسباني 5 تغييرات عن مباراة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، إذ يغيب عن الظهور أساسيا كلا من سيرخيو أجويرو ورحيم ستيرلينج وجابريل جيسوس.

وسيلتقي الفريقان في الإياب الأسبوع المقبل على ملعب سينجال إيدونا بارك.

تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – جون ستونز – جواو كانسيلو

الوسط: رودري – إلكاي جوندوجان

أمامهم: رياض محرز – كيفين دي بروين – فيل فودين

الهجوم: برناردو سيلفا

Your City team to duel Dortmund! ⚔️ XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Foden, Mahrez, De Bruyne (C) SUBS | Steffen, Trafford, Ake, Sterling, Jesus, Aguero, Zinchenko, Laporte, Torres, Mendy, Fernandinho, Garcia 🔷 #ManCity pic.twitter.com/x2ITGJURvv — Manchester City (@ManCity) April 6, 2021

تشكيل بوروسيا دورتموند:

حراسة المرمى: مروين هيتز

الدفاع: رافائيل جيريرو - مانويل أكانجي – ماتس هوملز - ماتو باوزا

الوسط: ماركو رويس – إيمري تشان – جود بيلنيجام

الهجوم: أنسجار كاناوف – إيرلينج هالاند - محمود داهود