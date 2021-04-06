تشكيل ليلة الأبطال - مانشستر سيتي دون مهاجم.. وهالاند يقود بوروسيا دورتموند

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 19:55

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يبدأ الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي دون مهاجم صريح في مواجهة بوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بينما يقود النرويجي إيرلينج هالاند هجوم بوروسيا دورتموند في المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد.

وأبقى إدين تريزيتش المدير الفني لـ دورتموند على نيكو شولتز وتوماس ديلايني وثورجان هازارد على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة
تشكيل ليلة الأبطال – فينيسيوس وبنزيمة يقودان الهجوم.. ورباعي دفاعي ضد ليفربول تشكيل ليلة الأبطال - محمد صلاح يقود ليفربول أمام ريال مدريد كانافارو: إقالة بيرلو ستعني ارتكاب يوفنتوس لذات الخطأ مرتين مؤتمر ليلة الأبطال – كونسيساو: كنت أتمنى أن يفوز تشيلسي بمباراته الأخيرة

فيما أجرى الإسباني 5 تغييرات عن مباراة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، إذ يغيب عن الظهور أساسيا كلا من سيرخيو أجويرو ورحيم ستيرلينج وجابريل جيسوس.

وسيلتقي الفريقان في الإياب الأسبوع المقبل على ملعب سينجال إيدونا بارك.

تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – جون ستونز – جواو كانسيلو

الوسط: رودري – إلكاي جوندوجان

أمامهم: رياض محرز – كيفين دي بروين – فيل فودين

الهجوم: برناردو سيلفا

تشكيل بوروسيا دورتموند:

حراسة المرمى: مروين هيتز

الدفاع: رافائيل جيريرو - مانويل أكانجي – ماتس هوملز - ماتو باوزا

الوسط: ماركو رويس – إيمري تشان – جود بيلنيجام

الهجوم: أنسجار كاناوف – إيرلينج هالاند - محمود داهود

ليلة الأبطال تشكيل مانشستر سيتي مانشستر سيتي بوروسيا دورتموند
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر ليلة الأبطال – بيبي: أتمنى أن نلبي توقعات جماهير بورتو 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كلوب: أحببت زيدان اللاعب.. ولم أفكر كثيرا في خسارة نهائي كييف ساعة | دوري أبطال أوروبا
استراحة ليلة الأبطال - مانشستر سيتي (1) - (0) دورتموند.. دي بروين جووول ساعة | دوري أبطال أوروبا
استراحة ليلة الأبطال – ريال مدريد (2) - (0) ليفربول.. تفوق الفريق الملكي ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر ليلة الأبطال – كوفاسيتش: بورتو يقاتل في أرض الملعب ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليلة الأبطال - مانشستر سيتي دون مهاجم.. وهالاند يقود بوروسيا دورتموند 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليلة الأبطال – فينيسيوس وبنزيمة يقودان الهجوم.. ورباعي دفاعي ضد ليفربول 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر ليلة الأبطال – كونسيساو: كنت أتمنى أن يفوز تشيلسي بمباراته الأخيرة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 2 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 3 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 4 في الجول يكشف – سببان خلف عقوبة كارتيرون على إمام عاشور
قد ينال إعجابك