تشكيل ليلة الأبطال - محمد صلاح يقود ليفربول أمام ريال مدريد

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 19:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح

دفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالنجم المصري محمد صلاح في هجوم فريقه ضد ريال مدريد.

ويلعب ليفربول ضد ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام بملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل الملكي.

ويقود صلاح هجوم ليفربول بجوار الثنائي ساديو ماني وديوجو جوتا.

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بينما يجلس روبيرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – أوزان كاباك – ناثان فيليبس – أندرو روبيرتسون.

الوسط: فابينيو – نابي كيتا – جورجينو فينالدوم.

الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني.

محمد صلاح ليفربول ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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